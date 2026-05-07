У границ России заметили БПЛА и западные истребители Минобороны: в небе над Латвией были обнаружены шесть БПЛА

Группа из шести беспилотников, а также два французских истребителя Rafale и два F-16 были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства над Латвией, сообщили в Минобороны России. Воздушные цели были выявлены в ночь на 7 мая во время попытки атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга.

Около 03:20 мск средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России в воздушном пространстве Латвийской Республики была обнаружена группа из шести БПЛА. Одновременно в воздухе над территорией Латвии российскими средствами контроля воздушного пространства были выявлены два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские беспилотные летательные аппараты, упавшие на территории Латвии, были запущены из Житомирской области. Дроны двигались по той же траектории, что и во время мартовских атак на Ленинградскую область. Согласно предварительным данным, украинские беспилотники модели FP-1 должны были атаковать именно Ленобласть. В ходе полета они пересекли воздушное пространство Польши и Литвы, а затем один из них рухнул на территории Латвии.