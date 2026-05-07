Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи

Поэт Борис Рыжий до сих пор пользуется популярностью у молодежи, потому что его стихи транслируют эмоциональный опыт юного человека, пояснила исследователь его творчества и биографии научный сотрудник центра истории литературы Института истории и археологии УрО РАН Татьяна Арсенова. В беседе с «ФедералПресс» филолог подчеркнула, что для читателя важно ассоциировать себя с поэтом и лирическим героем.

Рыжий действительно востребован и молодыми читателями. Вы помните: он не дожил до 27 лет, то есть его стихи транслируют эмоциональный опыт юного, а затем молодого — но никак не старого человека. А для читателя важно ассоциировать себя с поэтом, с его «лирическим героем». Важно «отражаться» в нем. Это, наверное, основной ответ, почему в числе почитателей Рыжего неизменно представлен (и будет представлен в дальнейшем) именно этот возрастной сегмент аудитории, — поделилась Арсенова.

Ранее литературовед Наталья Шубникова-Гусева заявила, что 37 произведений и 115 писем Есенина до сих пор остаются недоступными. Недавно обществу представили рукопись с семью ранее неизвестными стихотворениями поэта. По словам эксперта, находкой стала тетрадь, принадлежавшая другу поэта — Григорию Панфилову.