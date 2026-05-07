День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 14:26

Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи

Филолог Арсенова: Борис Рыжий транслировал опыт молодого человека

Ольга Кучкина на презентации сборника стихов Бориса Рыжего «В кварталах дальних и печальных...» Ольга Кучкина на презентации сборника стихов Бориса Рыжего «В кварталах дальних и печальных...» Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Поэт Борис Рыжий до сих пор пользуется популярностью у молодежи, потому что его стихи транслируют эмоциональный опыт юного человека, пояснила исследователь его творчества и биографии научный сотрудник центра истории литературы Института истории и археологии УрО РАН Татьяна Арсенова. В беседе с «ФедералПресс» филолог подчеркнула, что для читателя важно ассоциировать себя с поэтом и лирическим героем.

Рыжий действительно востребован и молодыми читателями. Вы помните: он не дожил до 27 лет, то есть его стихи транслируют эмоциональный опыт юного, а затем молодого — но никак не старого человека. А для читателя важно ассоциировать себя с поэтом, с его «лирическим героем». Важно «отражаться» в нем. Это, наверное, основной ответ, почему в числе почитателей Рыжего неизменно представлен (и будет представлен в дальнейшем) именно этот возрастной сегмент аудитории, — поделилась Арсенова.

Ранее литературовед Наталья Шубникова-Гусева заявила, что 37 произведений и 115 писем Есенина до сих пор остаются недоступными. Недавно обществу представили рукопись с семью ранее неизвестными стихотворениями поэта. По словам эксперта, находкой стала тетрадь, принадлежавшая другу поэта — Григорию Панфилову.

Культура
литература
Россия
поэты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Стало известно, какой штраф грозит за шашлык на газоне и во дворе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.