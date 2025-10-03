Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 11:25

Литературовед рассказала, сколько стихов Есенина остаются неизвестными

Литературовед Шубникова-Гусева: остаются недоступными 37 произведений Есенина

Сергей Есенин Сергей Есенин Фото: Viktor Gritsuk/Global Look Press

Всего остаются 37 произведений и 115 писем поэта Сергея Есенина, тексты которых еще не удалось обнаружить, заявила «Вечерней Москве» литературовед Наталья Шубникова-Гусева. Недавно обществу представили рукопись с семью ранее неизвестными стихотворениями Есенина. По словам эксперта, находкой стала тетрадь, принадлежавшая другу поэта — Григорию Панфилову.

Остаются недоступными ранние опыты поэта, шестая глава поэмы «Пугачев» (о Суворове), рукопись которой Сергей Есенин подарил своей возлюбленной Галине Бениславской, повесть «Когда я был мальчишкой…», полный текст поэмы «Гуляй-поле» и другие. Впереди любителей поэзии Есенина может ждать еще немало открытий, — отметила Шубникова-Гусева.

Она отметила, что сейчас известно о нескольких крупных частных собраниях, в которых хранятся неизвестные материалы о Есенине. В частности, его рукописи и тексты стихотворений. Владельцы этих вещей скрывают их от публики «до лучших времен», заключила эксперт.

Ранее в подмосковных Люберцах выставили в аренду квартиру, в которой бывал Есенин. Объект площадью 68 квадратных метров, принадлежащий режиссеру, предлагают снять за 35 тысяч рублей в месяц с условием, что иногда квартиру будут использовать для киносъемок и фотосессий.

поэты
литература
культура
история
