В Люберцах сдается квартира великого поэта В Люберцах за 35 тысяч рублей сдается квартира, в которой бывал поэт Есенин

В подмосковных Люберцах выставили в аренду квартиру, в которой бывал поэт Сергей Есенин, сообщает Telegram-канал «На видео видно». Объект площадью 68 квадратных метров, принадлежащий режиссеру, предлагают снять за 35 тысяч рублей в месяц с условием, что иногда квартиру будут использовать для киносъемок и фотосессий.

Интерьер жилья воспроизводит атмосферу начала XX века: в квартире сохранились или были отреставрированы антикварная мебель и декоративные элементы. Новая бытовая техника стилизована под старую, чтобы не нарушать исторический дух. А одной из самых примечательных деталей считается старинный диван, на котором любил сидеть Есенин.

