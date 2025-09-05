Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 19:54

В Люберцах сдается квартира великого поэта

В Люберцах за 35 тысяч рублей сдается квартира, в которой бывал поэт Есенин

Сергей Есенин Сергей Есенин Фото: Viktor Gritsuk/Russian Look/Global Look Press

В подмосковных Люберцах выставили в аренду квартиру, в которой бывал поэт Сергей Есенин, сообщает Telegram-канал «На видео видно». Объект площадью 68 квадратных метров, принадлежащий режиссеру, предлагают снять за 35 тысяч рублей в месяц с условием, что иногда квартиру будут использовать для киносъемок и фотосессий.

Интерьер жилья воспроизводит атмосферу начала XX века: в квартире сохранились или были отреставрированы антикварная мебель и декоративные элементы. Новая бытовая техника стилизована под старую, чтобы не нарушать исторический дух. А одной из самых примечательных деталей считается старинный диван, на котором любил сидеть Есенин.

Ранее эксперт по историческому декору Регина Ван Влит сообщила, что квартиру экс-ведущего «Кривого зеркала» Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой в Санкт-Петербурге заполняют антикварные предметы стоимостью в миллионы рублей. В коллекцию входят картины русской школы XIX–XX веков, довоенный советский фарфор и хрусталь, а также дизайнерские светильники. Особую ценность представляют изразцовая печь и фарфоровая коллекция, являющиеся частью культурного наследия.

