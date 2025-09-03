В квартире известного юмориста обнаружили ценности на миллионы рублей

Квартиру бывшего ведущего «Кривого зеркала» Евгения Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой в Санкт-Петербурге заполняют антикварные предметы интерьера, стоимость которых достигает нескольких миллионов рублей, сообщила эксперт по историческому декору Регина Ван Влит в разговоре с KP.RU. По ее словам, речь идет о пейзажах русской школы XIX — начала XX веков, фарфоровой и хрустальной посуде времен довоенного СССР и дизайнерских светильниках и вазах.

С точки зрения антиквара, особый интерес представляют картины, печь с изразцами и фарфоровая коллекция — это уже часть культурного наследия, — отметила специалист.

До этого Петросян отказался комментировать слухи о том, что лишил старшую дочь Викторину жилья в Москве. Так он ответил на вопрос о выписке 56-летней родственницы из столичной квартиры через суд. Речь идет об апартаментах на Ростовской набережной площадью 34 квадратных метра и стоимостью 20 млн рублей. Известно, что Викторина воспитывает своих детей и даже стала бабушкой, но с отцом связь не поддерживает.

Ранее Брухунова впервые показала фото их общих детей с Петросяном — дочери и сына. На снимке видны двое темноволосых малышей в светлых пижамах, находящихся в домашней обстановке.