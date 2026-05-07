Стало известно, приедет ли Пашинян на парад Победы в Москву

Стало известно, приедет ли Пашинян на парад Победы в Москву Пашинян не приедет на парад Победы в Москву из-за выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не примет участия в параде Победы 9 мая в Москве из-за участия в выборной гонке. Он предупредил о своих планах президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.

Я во время визита в РФ в апреле проинформировал президента РФ, что из-за предвыборной кампании не смогу участвовать в мероприятиях к 9 Мая, — сказал Пашинян.

Ранее политолог Грант Микаэлян заявил, что Евросоюз активно вмешивается в ход избирательной кампании в Армении перед парламентскими выборами, намеченными на июнь. По его словам, Европа отправила в республику «группу быстрого реагирования», которая призвана обеспечить победу партии «Гражданский выбор» Пашиняна.

До этого Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Арменией и Францией. Кроме того, должностные лица и представители компаний двух стран заключили ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах.