Политолог объяснил, как Евросоюз вмешивается в выборы в Армении Аналитик Микаэлян: ЕС направил на помощь Пашиняну группу быстрого реагирования

Евросоюз активно вмешивается в ход избирательной кампании в Армении перед парламентскими выборами, намеченными на июнь, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru политолог Грант Микаэлян. По его словам, Европа отправила в республику «группу быстрого реагирования», которая призвана обеспечить победу партии «Гражданский выбор» Никола Пашиняна.

ЕС отправил в Армению группу быстрого реагирования. Она работает в сотрудничестве с правительством и помогает ему, как утверждается, бороться с «дезинформацией и российской гибридной угрозой». На самом деле они выбирают допустимый формат выхода за рамки демократического процесса, советуют принять репрессивные законы или меры против политических оппонентов и заверяют Пашиняна, что это допустимо, — пояснил эксперт.

Он добавил, что состоявшийся в Ереване саммит Европейского политического сообщества — еще одно свидетельство прямой поддержки кандидатуры Пашиняна Западом. Кроме того, одобрение ему открыто высказывают некоторые европейские лидеры, напомнил Микаэлян.

По сути, прямо заявляется, что европейцы поддерживают нынешнее правление и переизбрание Пашиняна. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что восемь лет назад Армения якобы была чуть ли не российской колонией. Это тоже просто поддержка Пашиняна, причем заявления, не соответствующие действительности, — указал собеседник.

Ранее Пашинян и Макрон подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Арменией и Францией. Кроме того, должностные лица и представители компаний двух стран заключили ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах.