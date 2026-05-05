День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 16:41

Политолог объяснил, как Евросоюз вмешивается в выборы в Армении

Аналитик Микаэлян: ЕС направил на помощь Пашиняну группу быстрого реагирования

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: www.primeminister.am
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз активно вмешивается в ход избирательной кампании в Армении перед парламентскими выборами, намеченными на июнь, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru политолог Грант Микаэлян. По его словам, Европа отправила в республику «группу быстрого реагирования», которая призвана обеспечить победу партии «Гражданский выбор» Никола Пашиняна.

ЕС отправил в Армению группу быстрого реагирования. Она работает в сотрудничестве с правительством и помогает ему, как утверждается, бороться с «дезинформацией и российской гибридной угрозой». На самом деле они выбирают допустимый формат выхода за рамки демократического процесса, советуют принять репрессивные законы или меры против политических оппонентов и заверяют Пашиняна, что это допустимо, — пояснил эксперт.

Он добавил, что состоявшийся в Ереване саммит Европейского политического сообщества — еще одно свидетельство прямой поддержки кандидатуры Пашиняна Западом. Кроме того, одобрение ему открыто высказывают некоторые европейские лидеры, напомнил Микаэлян.

По сути, прямо заявляется, что европейцы поддерживают нынешнее правление и переизбрание Пашиняна. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что восемь лет назад Армения якобы была чуть ли не российской колонией. Это тоже просто поддержка Пашиняна, причем заявления, не соответствующие действительности, — указал собеседник.

Ранее Пашинян и Макрон подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Арменией и Францией. Кроме того, должностные лица и представители компаний двух стран заключили ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах.

Европа
Армения
Евросоюз
Никол Пашинян
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Политолог оценил перспективы вступления Армении в Евросоюз
«Комбикорм и вода через стекловату»: пленный рассказал, что творится в ВСУ
Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ударов со стороны Ирана
Угрозы Зеленского перед парадом Победы в Москве вызвали ярость в Европе
Паулс вынужден находиться под постоянным наблюдением врачей
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.