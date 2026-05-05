«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна

В Армении прошел саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Премьер-министр республики Никол Пашинян не только принял в Ереване представителей почти 40 стран, но и активно участвовал в обсуждении антироссийской повестки. При этом Армения остается членом ОДКБ и ЕАЭС и пользуется благами этого членства. Каким может быть ответ Москвы на политику Пашиняна и к чему она приведет Армению — в материале NEWS.ru.

Как Пашинян показал себя на саммите ЕПС

Как отмечают эксперты, Никол Пашинян в ходе саммита ЕПС своим поведением демонстративно ставил под вопрос традиционные российско-армянские связи. Доходило до анекдотичных ситуаций. Так, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Пашинян общался со своим визави на английском языке, хотя оба с детства прекрасно говорят на русском.

Выбор языка стал наглядной фиксацией антироссийской позиции двух политиков, что не упустил случая высмеять заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он указал на плохое знание английского языка Зеленским и Пашиняном.

«Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности. Хотя, вполне вероятно, это было под камеру, а потом они чесали языками на привычном им великом и могучем», — написал Медведев.

По его словам, Зеленскому и Пашиняну «не хватило только президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, чтобы те приняли у русофобов „зачет“ по английскому языку».

Россия должна дать дипломатический ответ на саммит Евросоюза по Украине в Армении, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, спускать с рук общение Киева с представителями стран СНГ нельзя.

Никол Пашинян и Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества Фото: primeminister.am

К чему Пашинян подводит Армению

Пашинян ведет Армению к выходу из ОДКБ и ЕАЭС, уверен глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Он продолжает линию на сворачивание отношений с ОДКБ и ЕАЭС — судя по тому, что он наприглашал на свой саммит военно-политических врагов России. Он просто ждал момента, чтобы реализовать свои давние задумки. Вот что нужно Европе: чтобы Пашинян хоть как-то ввязался против России — хоть тушкой, хоть чучелом, — но создал проблемы на южных рубежах России», — сказал Калашников NEWS.ru.

По его словам, такая направленность была у Пашиняна давно, и ЕС просто воспользовался "готовым русофобом" в своих целях.

«Я это хорошо помню, потому что встречался с Николом в те времена, когда он ходил по улицам с рюкзаком и пытался свергнуть Сержа Саргсяна. У него было движение „Елк“ (по-армянски — „выход“), и он тогда декларировал выход из ОДКБ и выход из Евразийского экономического союза. Потом, когда политическая ситуация потребовала, он „перекрасился“ и стал более лояльным к России. Но, видимо, внутри это все сидело и сидит до сих пор», — отметил Калашников.

Во время встречи с Пашиняном 1 апреля президент России Владимир Путин подчеркнул, что стремление Армении вступить в ЕС несовместимо с ее членством в ЕАЭС.

Чем обернется для граждан Армении выход из ЕАЭС и ОДКБ

Выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС вполне реален, однако это больно ударит по республике как в экономическом, так и в военно-политическом плане, уверен заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Военнослужащие Армении Фото: РИА Новости/МИД РФ

«Армения явно будет страдать от такого поворота в экономическом смысле. Сегодня есть четкие показатели того, что Армения очень существенно выиграла в экономическом отношении от вступления в ЕАЭС. Но это ее граждане не вполне осознают. Люди в Армении просто не понимают, откуда у них произрастает рост благосостояния. И если этот процесс будет продолжаться, как он сейчас идет, то, судя по всему, Армении придется выйти из ЕАЭС со всеми серьезными последствиями для экономики страны. Это будет весьма болезненно», — пояснил Козюлин NEWS.ru.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что Армения многое потеряет от разрыва связей с Россией. При этом сам Пашинян может остаться в плюсе, получив причитающиеся «тридцать сребреников» от Евросоюза за развал российско-армянских связей.

«Армянский народ от разрыва отношений с Россией будет только проигрывать. При этом такое требование Европа Еревану в том или ином виде, конечно, будет выдвигать, если он сам будет нацелен на все более тесное сотрудничество с ЕС. Что касается команды Никола Пашиняна — ее меркантильных соображений, личного обогащения, соблюдения каких-то своих интересов, — да, они могут быть соблюдены», — считает парламентарий.

Будет ли Евросоюз содержать Армению

Политика Пашиняна основана на обещаниях поддержки от Евросоюза. Еще в конце апреля Брюссель объявил об учреждении гражданской партнерской миссии EUPM Armenia, нацеленной на борьбу со «зловредным влиянием» извне.

«Миссия, которая на словах собирается бороться с некими вмешательствами в дела суверенного государства, сама является инструментом такого вмешательства», — отметила в этой связи на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Шаги евробюрократов преследуют лишь цель удержания Пашиняна у власти. При этом масштабной экономической поддержки, способной заменить доходы от участия в ЕАЭС, Европа Еревану представить вряд ли сможет, да и не хочет.

Никол Пашинян и Эммануэль Макрон во время официального визита президента Франции в Армению Фото: primeminister.am

Согласно открытым данным, товарооборот Армении с ЕАЭС за 2025 год составил свыше $8 млрд. Это примерно 38,5% ее внешней торговли. С Евросоюзом объем товарооборота за тот же год составил до $2,81 млрд — это чуть больше 13%.

«Опыт всех постсоветских лет в Центральной Азии и на Кавказе показывает, что Евросоюз, как и Соединенные Штаты, не собираются содержать и обеспечивать своих клевретов. Брюссель и Вашингтон там преследуют собственные интересы. А политические и экономические стремления Армении для Евросоюза интереса не представляют — они разделены территориями, так что мечты армян о вступлении в Евросоюз даже смешны», — сказал Козюлин.

Он отметил, что при выходе из ЕАЭС Армения очень быстро столкнется с экономическими проблемами.

«Мы видим, что все происходящее сегодня там обставлено очень помпезно, и, может быть, эта картинка как-то греет сердца армян, мол, „нас так зауважали в Европе“. Но, как говорится, в споре холодильника против телевизора, холодильник выиграет. И в случае выхода из ЕАЭС армяне это почувствуют. Как скоро? Я думаю, что примерно в течение трех-четырех месяцев. То есть, это даже не вопрос лет, это гораздо быстрее — месяцы», — заключил Козюлин.

