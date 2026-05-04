04 мая 2026 в 22:18

«Под камеру»: Медведев высмеял плохой английский Зеленского и Пашиняна

Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высмеял президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна за использование плохого английского языка во время общения в Ереване. По его словам, оба политика, отлично владея русским, предпочли говорить на ломаном иностранном.

Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности. Хотя, вполне вероятно, это было под камеру, а потом они чесали языками на привычном им великом и могучем, — написал Медведев.

Он также пошутил, что Зеленскому и Пашиняну не хватило только президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса. Те должны были принять у них «зачет» по английскому языку.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев обратил внимание, что Россия должна дать дипломатический ответ на саммит Евросоюза по Украине в Армении. По его словам, спускать с рук общение Киева с представителями стран СНГ нельзя.

До этого стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел переговоры с Зеленским в Ереване. После них он усомнился в необходимости ехать в Киев.

