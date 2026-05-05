В Запорожской области описали обстановку в Энергодаре после атак ВСУ Балицкий: ВСУ нанесли не менее семи ударов по Энергодару

Вооруженные силы Украины нанесли не менее семи ударов по Энергодару, часть беспилотников сбили на подлете к населенному пункту, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Пострадала женщина 1945 года рождения, ей потребовалась помощь медиков.

Зафиксировано не менее семи атак БПЛА противника на город Энергодар. Часть беспилотников были сбиты на подлете к городу. Повреждены гражданская инфраструктура и автомобили. Ситуация остается напряженной, дроновая активность высокая, — сообщил Балицкий.

Ранее стало известно, что работники Запорожской АЭС и их семьи подверглись угрозе при атаке ВСУ на Энергодар. Также появилась информация, что не менее 15 украинских дронов попытались нанести удар по администрации Энергодара. Мэр города Максим Пухов заявил, что обошлось без пострадавших, однако несколько автомобилей получили повреждения.

До этого эксперты Международного агентства по атомной энергии посетили лабораторию внешнего радиационного контроля, после того как по ней ударил украинский беспилотник. Специалисты подтвердили, что часть оборудования для метеорологического мониторинга вышла из строя.