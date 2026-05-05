День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 17:21

В Запорожской области описали обстановку в Энергодаре после атак ВСУ

Балицкий: ВСУ нанесли не менее семи ударов по Энергодару

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины нанесли не менее семи ударов по Энергодару, часть беспилотников сбили на подлете к населенному пункту, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Пострадала женщина 1945 года рождения, ей потребовалась помощь медиков.

Зафиксировано не менее семи атак БПЛА противника на город Энергодар. Часть беспилотников были сбиты на подлете к городу. Повреждены гражданская инфраструктура и автомобили. Ситуация остается напряженной, дроновая активность высокая, — сообщил Балицкий.

Ранее стало известно, что работники Запорожской АЭС и их семьи подверглись угрозе при атаке ВСУ на Энергодар. Также появилась информация, что не менее 15 украинских дронов попытались нанести удар по администрации Энергодара. Мэр города Максим Пухов заявил, что обошлось без пострадавших, однако несколько автомобилей получили повреждения.

До этого эксперты Международного агентства по атомной энергии посетили лабораторию внешнего радиационного контроля, после того как по ней ударил украинский беспилотник. Специалисты подтвердили, что часть оборудования для метеорологического мониторинга вышла из строя.

Регионы
ЗАЭС
Запорожская область
Энергодар
Евгений Балицкий
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Политолог оценил перспективы вступления Армении в Евросоюз
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.