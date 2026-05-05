05 мая 2026 в 17:29

Жительница Энергодара пострадала при атаке дрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При атаке украинских беспилотников на Энергодар получила ранения местная жительница 1945 года рождения, сообщил в своем блоге в МАКСе мэр города Максим Пухов. Глава города-спутника Запорожской АЭС уточнил, что пострадавшая получила легкие травмы и ей уже оказана вся необходимая медицинская помощь.

В результате сегодняшних ударов беспилотниками по Энергодару легкие ранения получила одна из жительниц города 1945 г. р. Медиками оказана вся необходимая помощь, — написал Пухов.

Ранее Пухов сообщил, что не менее 15 украинских дронов попытались нанести удар по администрации Энергодара. По его словам, большую часть БПЛА сбили, пострадавших нет. Мэр также предупредил, что налет ВСУ продолжается. Он призвал местных жителей соблюдать максимальную осторожность, ограничить передвижения и следить за официальной информацией.

Также Вооруженные силы Украины совершили атаку с применением FPV-дронов на село Алейниково в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате инцидента погиб сотрудник региональной территориальной обороны СГУП «ЦСН „Защита“». В МО РФ эту информацию не комментировали.

Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

