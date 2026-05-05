В СК привели новые детали массированной атаки ВСУ на Чебоксары

СК: ВСУ выпустили по Чебоксарам не менее восьми БПЛА

ВСУ выпустили по Чебоксарам не менее восьми БПЛА, передает пресс-служба Следственного комитета России. Также противник атаковал город крылатыми ракетами, добавили в ведомстве. По данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Два человека погибли, 23 мирных жителя получили различные травмы, уточнили в ведомстве.

По данным следствия, утром 5 мая 2026 года украинские вооруженные формирования произвели массированную атаку, задействовав крылатые ракеты и не менее восьми беспилотных летательных аппаратов. Повреждено предприятие гражданского назначения, а также многоэтажные жилые здания и более двух десятков домовладений в г. Чебоксары, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая Вооруженные силы Украины совершили атаку на Чебоксары. По данным источников, ВСУ ударили беспилотниками по многоэтажному дому рядом с единственной мечетью в Чебоксарах — пострадали мужчина 45 лет и 60-летняя пенсионерка. Служители мечети выбежали помогать раненым, пострадавших унесли на носилках и госпитализировали.