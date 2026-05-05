Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары

05 мая 2026 в 18:23

Минздрав: 11 человек госпитализированы после атаки БПЛА на Чебоксары

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В настоящий момент 11 пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов находятся на стационарном лечении в больницах Чебоксар, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, состояние троих из них оценивается медиками как тяжелое, передает РИА Новости.

На стационарном лечении в больницах Чебоксар находятся 11 пострадавших в результате атаки укронацистов, состояние троих оценивается как тяжелое, — сказал Кузнецов.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в результате массовой атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары погибли два человека и еще 32 получили ранения разной степени тяжести. По его словам, среди пострадавших есть один ребенок.

Атака ВСУ на Чувашию длилась с ночи. БПЛА ударили как минимум по трем жилым домам на улицах Ленинского Комсомола, Хузангая и Строителей. Один из дронов влетел в квартиру на шестом этаже, другой — на крышу торгового центра.

До этого стало известно о ранении водителя агропромышленной компании «Мираторг» при атаке ВСУ на поселок Сенчуры. Он доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Также поврежден грузовой автомобиль.

