05 мая 2026 в 18:37

В МИД раскрыли отношение Запада к идеям РФ по стратегической стабильности

Посол Белоусов: Запад отверг инициативы России по стратегической стабильности

Министерство иностранных дел РФ
Запад отверг российские инициативы по обеспечению стратегической стабильности, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов. По словам главы российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, которые приводит РИА Новости, оппоненты Москвы выбрали продолжить курс на обретение подавляющего военного превосходства над своими соперниками.

Они были отвергнуты США и их союзниками, — отметил он.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны начать диалог с Россией по вопросу контроля над вооружениями после окончания действия ДСНВ. Он считает, что если удалось достичь договоренности по данной теме в период холодной войны, то это должно получиться и в будущем.

Также глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит соблюдать мораторий по ДСНВ, пока Соединенные Штаты не превышают установленные лимиты. В частности, глава внешнеполитического ведомства отметил, что ситуация со стратегической стабильностью вызывает беспокойство.

