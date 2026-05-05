Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи

В Сочи простились с участницей команды КВН «Утомленные солнцем» Еленой Рыбалко, прощание состоялось у нее дома, передает ТАСС со ссылкой на ритуальное агентство. Юмористка погибла в ДТП, ее похоронили на Верхне-Высоком кладбище.

Ранее стало известно, что звезда КВН погибла в Адлере под колесами автомобиля. Трагедия случилась, когда 53-летняя артистка переходила дорогу в неположенном месте и ее на скорости сбила Toyota. Женщина умерла на месте от полученных травм.

Международное движение КВН выразило соболезнования в связи с гибелью артистки. В организации назвали случившееся невосполнимой утратой для всех, кто знал эту яркую женщину, и заявили, что разделяют боль родных и близких.

Капитан команды «Утомленные солнцем» Михаил Галустян также заявил, что смерть коллеги стала для него тяжелым ударом. Юморист запомнил погибшую веселой и жизнерадостной.