05 мая 2026 в 18:02

Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню

Девелопер Юсупова: 60% россиян редко ходят в баню из-за удаленности от дома

60% россиян редко посещают банные комплексы из-за их удаленности от дома, заявила NEWS.ru основатель и генеральный директор UNIKEY Айгуль Юсупова. Она подчеркнула, что только 14% городских жителей ходят в бани и парные каждую неделю.

80% респондентов готовы пользоваться банным комплексом, если он будет расположен прямо на территории их жилого кластера. Несмотря на глубокие культурные традиции, современный ритм жизни ограничивает частоту посещения парных. Опрос показал, что раз в неделю баню посещают лишь 14% горожан. Почти половина опрошенных (48%) делает это реже раза в квартал. Главным препятствием для любителей парных оказалась география: 60% респондентов отметили, что им «далеко ехать» до качественного банного комплекса. Еще 24% сетуют на дорогую аренду, а 16% — на низкий уровень сервиса в существующих общественных банях, — сказала Юсупова.

Девелопер отметила высокую коммерческую привлекательность банной инфраструктуры внутри жилых кварталов. По ее словам, 42% участников опроса однозначно будут посещать парную в своем ЖК, еще 38% рассматривают такую возможность.

58% респондентов готовы переплатить за квартиру, если во дворе будет современный банный комплекс только для жителей. Из них 32% согласны на наценку при условии реализации полноценного профессионального формата, а 26% готовы доплатить в пределах 5–10% от стоимости жилья. Сегодня рынок новостроек России практически не удовлетворяет этот запрос. Доля проектов с банями и развитой велнес-инфраструктурой в некурортных городах страны не превышает 1%. Мы видим колоссальный разрыв между желаниями покупателей и рыночным предложением. Люди не готовы тратить два часа на дорогу, они хотят восстанавливать силы там, где живут, — резюмировала Юсупова.

Ранее совладелец и сооснователь группы «Родина» Антон Винер заявил, что занятия спортом на свежем воздухе вместо посещения фитнес-клуба помогут сэкономить более 100 тыс. рублей в год. По его словам, уже около трети москвичей делают выбор в пользу уличных пробежек и езды на велосипеде.

Софья Якимова
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
