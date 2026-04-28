28 апреля 2026 в 11:51

Москвичам рассказали, как можно сэкономить больше 100 тыс. рублей на спорте

Девелопер Винер: спорт на улице поможет сэкономить больше 100 тыс. рублей в год

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Занятия спортом на свежем воздухе вместо посещения фитнес-клуба помогут сэкономить более 100 тыс. рублей в год, заявил NEWS.ru совладелец и сооснователь группы «Родина» Антон Винер. По его словам, уже около трети москвичей делают выбор в пользу уличных пробежек и езды на велосипеде.

Весной горожане вместо фитнес-залов предпочитают аэробные нагрузки на свежем воздухе — ходьбу, бег и велоспорт. К счастью, Москва — город, где всегда можно найти красивый маршрут для прогулки или пробежки, а в новых жилых районах появляются универсальные спортивные площадки. Жители столицы все чаще отказываются от закрытых клубов в пользу спортивных площадок в шаговой доступности. В среднем при двух тренировках в неделю на улице вместо спортзала можно сберечь до 72 тыс. рублей в год. Если же упражняться четыре раза в неделю, экономия на абонементе возрастает до 144 тыс. рублей в год, — поделился Винер.

Он подчеркнул, что изменение приоритетов существенно влияет на рынок недвижимости в Москве. Наличие спортивной инфраструктуры, как пояснил эксперт, стало важным критерием при выборе жилья. По словам девелопера, для каждого пятого жителя столицы этот фактор играет решающую роль, а еще 50% считают, что он может повлиять на их решение о покупке квартиры.

Для поддержания идеальной формы 86% жителей столицы выбирают обычные прогулки. Также у москвичей в топе популярных спортивных активностей оказались бег (36%) и поездки на велосипедах (34%). Около 16% опрошенных занимаются йогой, еще 14% участников исследования предпочитают командные спортивные игры — футбол, волейбол, баскетбол. При этом горожане отличаются дисциплинированностью: более половины респондентов тренируются два-три раза в неделю, а 4% — почти ежедневно, — заключил Винер.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что каждый четвертый посетитель фитнес-клубов сочетает тренировки в зале и на свежем воздухе. Однако, по ее словам, самостоятельные занятия менее эффективны при комплексном подходе к физической форме.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

