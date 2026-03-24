24 марта 2026 в 10:54

На форуме «Движение» обсудят тренды в сфере коммерческой недвижимости

Фото: Пресс-служба форума «Движение»
Форум недвижимости «Движение» пройдет с 16 по 19 июня на территории курорта «Роза Хутор» в Сочи. В ходе него участники обсудят главные тренды и темы в коммерческой недвижимости. В деловую программу войдут дискуссии, сессии и круглый стол.

В частности, собравшиеся поговорят о том, как изменилась структура спроса на офисную, торговую и складскую недвижимость. Темами мероприятий станут инструменты девелоперов для привлечения инвесторов и арендаторов коммерческих площадей в новые ЖК, а также развитие индустриально-складской недвижимости, логистических центров и объектов «последней мили». Кроме того, участники затронут вопросы редевелопмента территорий и создания многофункциональных комплексов. Приглашенные инвесторы поделятся своим опытом и идеями.

В первый день форума проведут совместную с Издательским домом CRE программу «Движение. День CRE». Уже на следующий день начнет работу секция «Ритейл, торговые центры и недвижимость для бизнеса». Ее первым мероприятием станет сессия «Инвестиции в коммерческую недвижимость в России и за рубежом». А в последний день форума состоится круглый стол, посвященный курортной недвижимости и апарт-отелям.

В Анадыре с 18 по 19 апреля пройдет II региональный бизнес-форум «Чукотка Будущего». На мероприятие, ориентированное на развитие малого и среднего предпринимательства, уже открылась регистрация. Организаторами форума стали правительство Чукотского автономного округа, а также Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа.

