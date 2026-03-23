23 марта 2026 в 11:02

Региональный бизнес-форум «Чукотка Будущего» состоится в Анадыре

Бизнес-форум «Чукотка Будущего»
В Анадыре с 18 по 19 апреля пройдет II региональный бизнес-форум «Чукотка Будущего». На мероприятие, ориентированное на развитие малого и среднего предпринимательства, уже открылась регистрация. Организаторами форума стали правительство Чукотского автономного округа, а также Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа.

Чукотка сегодня выходит на принципиально новый уровень: по прогнозам, темпы экономического роста в регионе в 2026 году станут одними из самых высоких в стране. Округ становится центром предпринимательства. Главный драйвер этого процесса, безусловно, люди. Активные жители, предприниматели, которые создают новые проекты, развивают традиционные отрасли, предлагают форматы, учитывающие уникальность нашего округа. Форум объединит бизнес-сообщество для обмена опытом, обсуждения актуальных трендов, поиска новых точек роста, — отметил губернатор Чукотки Владислав Кузнецов.

Деловая программа первого дня форума включает в себя панельную сессию «Чукотка Будущего: приоритеты, риски и возможности развития», выступления спикеров и открытый диалог с лидерами рынка. На следующий день участники смогут получить адресные консультации по различным направлениям.

Форум «Чукотка Будущего» впервые прошел в 2025 году, объединив более 300 человек, 11 топовых федеральных и региональных спикеров. Тогда на мероприятии обсудили вопросы создания условий для стимулирования бизнес-активности на Чукотке.

Ранее проект «Топ-1000 российских менеджеров» запустил прием заявок на участие в одноименном XXVII рейтинге. Он продлится до 29 марта. Организатором рейтинга выступает Ассоциация менеджеров, а одним из информационных партнеров — NEWS.ru.

