Путин отобрал у Японии звание страны восходящего солнца Путин: страной восходящего солнца является Россия, а не Япония

Общепринятое мнение о Японии как о самой восточной стране не совсем корректно, потому что Чукотка восточнее, заявил президент РФ Владимир Путин. Во время марафона «Знание. Первые» президент сообщил, что если рассматривать карту, то восточнее Японии находится Новая Зеландия, однако еще дальше на восток расположена российская Чукотка.

На основе этих фактов президент сделал вывод, что именно Россия фактически является местом, где солнце встает раньше всего.

У нас, считается, самая восточная страна — это Япония. А восточнее Японии находится Новая Зеландия. А восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Поэтому именно Россия является страной восходящего солнца, — подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер напомнил о минимальном расстоянии до американского континента. Он уточнил, что всего в 60 километрах через Берингов пролив уже начинается территория США.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о намерении сдвинуть с мертвой точки диалог с Россией по территориальным вопросам и связанным с ними проектам. Токио, в частности, по-прежнему считает приоритетом возобновление поездок бывших жителей на Южные Курильские острова.