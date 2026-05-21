Реновация после 2032 года: какие дома включат и когда начнутся обсуждения

Программа реновации жилья в Москве прошла уже большой путь. Основной этап, в рамках которого переселяют жителей хрущевок, планируется завершить к 2032 году. Но какой будет реновация после этого? Городские власти уже сейчас заявляют, что обновление жилого фонда на этом не остановится. Следующими в очереди могут оказаться девятиэтажные панельные дома, также известные как брежневки, построенные в 1960–1980-х годах. Давайте разберемся, что известно о будущем программы.

Что известно о программе реновации после 2032 года

Текущая повестка дня сосредоточена на завершении этапов, утвержденных постановлением правительства Москвы № 497-ПП. Однако градостроительный цикл планируется гораздо глубже, чем на пятилетку. Рассматривая реновацию пятиэтажек и следующие этапы модернизации городской среды, эксперты подчеркивают: 2032 год не станет финальной точкой. Программа реновации трансформируется. «Действующая программа реновации ветхого и морально устаревшего жилья будет выполнена в 2032 году. Но это не означает, что будут решены все вопросы стареющего фонда», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе отчета в Мосгордуме еще в декабре 2024 года.

Город готовится к тому, что во второй половине 2030-х годов плотность застройки в ряде районов увеличится, а на месте устаревшего фонда появятся современные кварталы с принципиально иной инфраструктурой.

Важно, что, по словам мэра, насильно никого переселять не собираются, а сама программа может стать постоянно действующей. Главным принципом остается добровольность: решение о включении дома в программу принимается на общем собрании собственников.

Планы по реновации в Москве Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие дома под угрозой: девятиэтажки изнашиваются

В зоне особого внимания после 2032 года, по словам московских властей, окажутся панельные дома высотой 9 и 12 этажей, построенные в 1960–1970-е годы прошлого века — в народе они известны как брежневки. Сергей Собянин так говорил о них в том же отчете: «Перед нами встанут еще более сложные задачи — подходят к концу сроки технической эксплуатации 9- и 12-этажных домов 1960–1970-х годов брежневского периода, которые по своему качеству порой еще хуже пятиэтажек, которые мы сегодня сносим».

В первые волны реновации уже попадали некоторые подобные дома, однако такие случаи были единичными.

Многих москвичей уже сейчас волнует вопрос о том, какие дома попадут под реновацию в ходе этого второго этапа. В списки в прошлый раз часто попадали строения, где износ лифтового оборудования, систем водоснабжения и фасадов превышал 60–70%. Власти также рассматривали, когда последний раз проходил капитальный ремонт в таких строениях, когда он запланирован.

В то же время чиновники подчеркивают, что массовый снос девятиэтажек до 2032 года не планируется, однако обновление жилищного фонда неизбежно. В августе 2025 года в интервью «Комсомольской правде» Сергей Собянин вновь комментировал потенциальный снос девятиэтажек так: «У нас глобальная стратегическая задача — работать так, чтобы жилищный фонд Москвы постоянно обновлялся. Ничего вечного нет. Сначала одна серия домов может устаревать, потом другая, третья, четвертая. Поэтому, заканчивая основную программу реновации до 2032 года, мы должны создавать заделы для перехода к другим сериям домов, включая девятиэтажные дома».

Кстати, далеко не все пятиэтажки попали под снос в первую программу реновации. В Москве осталось немало и панельных, и кирпичных хрущевок. В реновацию после 2032 года вполне могут включить и эти дома.

А еще не все дома, попавшие в программу реновации, сносят. Многие здания представляют ценность для города, поэтому их перепрофилируют и реконструируют. Часть подобных строений исключают из программ сноса по требованию градозащитников. Увидеть, что именно власти планируют сделать с домом, можно на сайте Фонда реновации.

Какие дома включат в списки по реновации Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Серии домов, которые могут включить первыми: критический износ

Чтобы понять, какие дома теоретически попадут под реновацию после завершения текущих этапов, нужно взглянуть на технические характеристики популярных советских серий.

Какие из них считаются самыми проблемными? Например, дома серий II-18 (блочные башни) и I-515/9 (панельные многосекционные дома) имеют явные проблемы. Несмотря на внешнюю устойчивость, эти здания обладают низкой энергоэффективностью и тонкими межэтажными перекрытиями. Кроме того, планировки квартир в этих домах далеко не самые удачные. Блочные башни II-18 строились в Москве с конца 1950-х годов и стали одними из самых массовых домов столицы. Встретить такие панельки можно и недалеко от главных исторических достопримечательностей в центре и на окраинах города. Низкие потолки, сидячие ванны, промерзание стен — вот что еще часто перечисляют в списке недостатков таких башен.

Серия I-515/9 в разных своих вариациях — идейный продолжатель панельной пятиэтажной серии I-515, попавшей под снос в нынешнюю реновацию. Ее главный недостаток — крошечные кухни, часто не превышающие шести квадратных метров.

Также в слухах о том, какие дома попадут под реновацию во второй половине 2030-х годов, часто фигурируют серии II-49 и II-57. У последних есть критический недостаток — коррозия закладных деталей и нарушение герметичности швов, что ведет к промерзанию угловых квартир.

Как будут приниматься решения и когда начнутся слушания

Точный срок, когда начнется реновация девятиэтажек на официальном уровне, будет зависеть от наполняемости бюджета и готовности стартовых площадок. Скорее всего, общественные слушания по новым адресам начнутся за несколько лет до 2032 года. Москва — динамично развивающийся мегаполис, и обновление жилого фонда — естественный процесс.

Вероятно, слушания будут проходить как в традиционном формате, так и через платформу «Активный гражданин», как это происходит в нынешней программе. В любом случае решающим фактором станет голос собственников: для включения дома в план потребуется согласие более двух третей жителей.

Реновация в Москве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Права жителей: кому положена равнозначная квартира

Законодательная база реновации к 2026 году окончательно устоялась. Основное право жильцов сейчас — получение равнозначного жилого помещения в том же районе проживания (за исключением Зеленограда и ТиНАО, где расселение идет в пределах округа). Равнозначность подразумевает:

количество комнат не меньше, чем в старой квартире;

жилая площадь не меньше прежней;

общая площадь больше за счет современных стандартов.

Несмотря на четкие правила, периодически возникают спорные вопросы программы, касающиеся этажности или вида из окна. Город старается решать такие ситуации через систему докупок: жители имеют право приобрести дополнительные метры со скидкой 10%, используя материнский капитал или ипотечные средства.

Кроме того, текущая программа реновации имеет гарантии для разных типов проживающих.

Собственникам предоставляется равноценное возмещение — либо равнозначная квартира в новостройке в том же районе (или с согласия жителя — в другом), либо денежная компенсация.

Нанимателям по договору соцнайма бесплатно предоставляется равнозначное жилое помещение по договору социального найма.

Собственников квартир и нежилых помещений в домах, включенных в программу, также освобождают от уплаты взносов на капитальный ремонт со дня утверждения программы.

Риски и неопределенности программы

Любой долгосрочный проект не застрахован от внешних факторов. Экономическая турбулентность и рост цен на стройматериалы — это те спорные вопросы программы, которые заставляют власти корректировать сроки, но не отменять планы.

Инфляционные риски закладываются в бюджет города заранее, однако жителей всегда волнует вопрос гарантий. Власти Москвы неоднократно заявляли, что обязательства перед участниками нынешней программы реновации имеют высший приоритет и ни один начатый дом не будет заброшен. В сентябре 2025 года в своем блоге Сергей Собянин писал: «Каждый дом — это новый уровень комфорта, новые возможности и, конечно, новые страницы летописи в жизни множества семей. Темпы реализации программы мы не сбавляем. В проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров».

Что еще вызывает тревогу у жителей?

Потеря привычной инфраструктуры. Переезд даже в пределах района может означать смену школы, поликлиники, маршрутов транспорта.

Юридические тонкости. Возможны споры о равноценности предоставляемого жилья, особенно если квартира была улучшенной планировки или в доме были сделаны дорогостоящие ремонты.

Социальный аспект. Переезд может разрушить устоявшиеся соседские связи и привычный уклад жизни.

Переезд из привычной, пусть и старой, девятиэтажки в высотный небоскреб для многих является стрессом. Психологическая неготовность части населения к переменам порождает спорные вопросы, связанные с сохранением сложившегося облика микрорайонов после реализации программы. Решением становится проектирование домов умеренной этажности в тех местах, где это позволяет ландшафт, и сохранение зеленых насаждений, которыми так славятся старые московские кварталы.

Будут ли сносить девятиэтажки по реновации Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как проверить статус своего дома и подготовиться

Если вы живете в девятиэтажке или поздней пятиэтажке, не вошедшей в списки 2017 года, важно знать алгоритм действий. Официальная инструкция, как узнать, попадает ли дом в реновацию, на данный момент проста: нужно обратиться к порталу mos.ru или посетить информационный центр программы. Если вашего адреса там нет, значит, здание пока не признано подлежащим сносу.

Как узнать, попадает ли дом в реновацию в будущем? Пока никаких списков нет, ждать их стоит позднее. Можно следить за региональной программой капитального ремонта. Если ваш дом постоянно исключают из планов по замене лифтов или ремонту фасада под предлогом грядущих градостроительных изменений, есть вероятность, что он попадет в программу реновации после 2032 года. Однако это, разумеется, пока что не подтверждено.

Реновация пятиэтажек и следующие этапы обновления города — это неизбежный процесс превращения Москвы в город будущего. Пока 2032 год кажется далеким, но для строительства жилья и планирования транспортных узлов этот срок вполне осязаем.

