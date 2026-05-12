Овчинский: 20 домов демонтировали по программе реновации на западе Москвы

В районе Можайский на западе Москвы демонтировали 20 расселенных домов после запуска программы реновации, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Владислав Овчинский. На их месте создадут площадки для возведения новостроек с сопутствующей инфраструктурой.

Переселение по программе реновации в районе Можайский началось в 2018 году, когда под заселение передали первые жилые комплексы по адресам: улица Красных Зорь, дом 59Б, улица Гжатская, дом 16, корпус 1. На сегодня в районе для жителей город подготовил и отдал под заселение уже 11 новостроек. Расселение затронуло 39 домов, из них 20 снесены. Всего по действующей программе реновации в районе предстоит расселить 148 старых домов. Новое жилье получат порядка 25,3 тыс. человек, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, более тысячи жителей столицы приступили к поэтапному осмотру квартир в ходе реновации в Головинском районе. Соответствующая программа, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин уже поручил вдвое увеличить темпы ее реализации.

Ранее Овчинский сообщил, что на Краснолиманской улице появится новый дом в рамках программы реновации. Специалисты выдали градостроительный план земельного участка для возведения дома.