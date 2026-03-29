Адвокат раскрыла, когда и за что могут снести загородный дом

Адвокат раскрыла, когда и за что могут снести загородный дом Юрист Яковлева: загородный дом могут снести при признании самовольной постройкой

Владельцы загородных домов могут лишиться своей недвижимости, если строение признают самовольной постройкой, заявила адвокат Анастасия Яковлева. По ее словам, которые приводит агентство «ПРАЙМ», узнать о таком доме власти могут по жалобе от соседей, через спутниковые или беспилотные снимки.

Узнать о незаконно построенном доме муниципальные власти могут после жалобы соседей или любого другого лица, а также с помощью снимков со спутников и беспилотников, которые облетают местность. Далее собранную информацию сравнивают со сведениями о недвижимости в Росреестре, — отметила Яковлева.

Она добавила, что такой риск возникает в нескольких случаях: отсутствие документов на дом, строительство в запрещенной зоне или грубые нарушения градостроительных норм. В подобных ситуациях суд может обязать владельца снести объект за свой счет.

Адвокат напомнила, что оформить права на дом можно в упрощенном порядке — в рамках дачной амнистии, продленной до 1 марта 2031 года. Пока действует этот механизм, владельцам загородной недвижимости стоит легализовать строения, чтобы избежать риска сноса и потери имущества.

Ранее сообщалось, что за запрещенные растения на участке можно получить штраф, причем ответственность предусмотрена даже в тех случаях, когда человек не знал об их наличии. Как предупредил адвокат Денис Кузнецов, помимо мака и других нелегальных культур, с 1 марта 2026 года нельзя выращивать борщевик.