Адвокат раскрыла, когда и за что могут снести загородный дом

Владельцы загородных домов могут лишиться своей недвижимости, если строение признают самовольной постройкой, заявила адвокат Анастасия Яковлева. По ее словам, которые приводит агентство «ПРАЙМ», узнать о таком доме власти могут по жалобе от соседей, через спутниковые или беспилотные снимки.
Далее собранную информацию сравнивают со сведениями о недвижимости в Росреестре, — отметила Яковлева.
Она добавила, что такой риск возникает в нескольких случаях: отсутствие документов на дом, строительство в запрещенной зоне или грубые нарушения градостроительных норм. В подобных ситуациях суд может обязать владельца снести объект за свой счет.
Адвокат напомнила, что оформить права на дом можно в упрощенном порядке — в рамках дачной амнистии, продленной до 1 марта 2031 года. Пока действует этот механизм, владельцам загородной недвижимости стоит легализовать строения, чтобы избежать риска сноса и потери имущества.
