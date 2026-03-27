Адвокат напомнил об ответственности за запрещенные растения на участке Юрист Кузнецов: за запрещенные растения на участке можно получить штраф

За запрещенные растения на участке можно получить штраф, причем ответственность предусмотрена даже в тех случаях, когда человек не знал об их наличии, предупредил адвокат Денис Кузнецов. В беседе с Общественной Службой Новостей он напомнил, что, помимо мака и других нелегальных культур, с 1 марта 2026 года нельзя выращивать борщевик.

Собственникам земельных участков нужно быть внимательнее, так как если мы берем норму закона, виновность наступает вне зависимости от того, знал человек или не знал, какое растение произрастает на его участке и является ли оно запрещенным. Если на участке выявлена крупная партия кустов мака или конопли, то это уже переходит в разряд уголовной ответственности. Но растения в таких количествах, выращивают, как правило, с умыслом, — высказался Кузнецов.

Он отметил, что на практике за небольшой объем запрещенных растений достаточно редко штрафуют. Обычно собственникам делают предостережение и требуют оперативно избавиться от культур. Юрист добавил, что порядка 90% проверок в дачных товариществах инициируются по жалобам соседей или председателя.

Ранее адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко предупредила, что борщевик на участке может стоить дачникам до 50 тыс. рублей штрафа. Она отметила, что ответственность будут нести как собственники, так и арендаторы и землепользователи.