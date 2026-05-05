05 мая 2026 в 18:24

Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС

Политолог Козюлин: выход из ЕАЭС ударит по экономике Армении

Вадим Козюлин Вадим Козюлин Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Если Армения решит выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), это будет иметь серьезные негативные последствия для ее экономики, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. Он считает, что граждане страны ощутят их на себе в течение трех-четырех месяцев.

Опыт показывает, что ни Евросоюз, ни США не собираются содержать и обеспечивать своих клевретов. Брюссель и Вашингтон преследуют собственные интересы. А политические и экономические стремления Армении для ЕС интереса не представляют, — убежден Козюлин.

На сегодняшний день есть четкие показатели того, что Ереван выиграл в экономическом отношении от вступления в ЕАЭС, отмечает эксперт. Однако в Армении, судя по всему, не вполне это осознают, считает он.

Люди в Армении просто не понимают, откуда у них происходит рост благосостояния. Но в случае выхода из ЕАЭС армяне это почувствуют, — подчеркнул политолог.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев выразил мнение, что Евросоюз может попытаться превратить Армению в «анти-Россию» по примеру Украины. По его словам, Брюссель не интересует судьба армянского народа, а в самой республике ЕС видит лишь послушный инструмент для выполнения собственных задач.

Страны СНГ
Армения
Евросоюз
ЕАЭС
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
