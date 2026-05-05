«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе

Россия неизменно привержена идее избавления международного сообщества от ядерной угрозы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов. По его словам, которые приводит ТАСС, эта идея — конечная цель процесса разоружения в области атомного оружия.

При этом, как отметил дипломат, участникам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) следует сосредоточиться на формировании предпосылок для прогресса в разоружении — без предварительных условий. Без этого, подчеркнул он, продвинуться к «ядерному нулю» не удастся. Акцент, по мнению Белоусова, необходимо сместить на устранение коренных причин противоречий на принципах равноправия, неделимости безопасности и взаимного уважения.

Ранее Белоусов заявлял, что ряд неядерных государств Европы «заигрывает» с идеей обзавестись ядерным оружием на фоне обсуждений возможного создания общеевропейских военно-ядерных возможностей. По его словам, в Европейском союзе в целом обсуждается перспектива формирования собственных общеевропейских военно-ядерных возможностей.