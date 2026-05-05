Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию

Проживающая в Испании телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) рассказала, что ее трое детей, несмотря на переезд, мечтают вернуться в Россию. По ее словам, которые передает Lenta.ru, дети вспоминают жизнь на родине как счастливый и беззаботный период, тогда как в эмиграции они столкнулись с преждевременным и трудным взрослением.

При этом Лазарева подчеркнула, что в настоящий момент ее дети не имеют возможности приехать на родину. Она охарактеризовала эмиграцию как крайне тяжелый скачок во взрослении, особенно болезненно переживаемый подростками.

Ранее мировой судебный участок № 418 в Москве вынес заочный приговор в отношении Лазаревой. Ее повторно признали виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорили к семи годам колонии общего режима.

До этого сообщалось, что актер Дмитрий Назаров, получивший широкую известность благодаря сериалу «Кухня», рассматривает возможность возвращения в Россию после трех лет жизни во Франции. По информации источника, причиной такого решения стали финансовые проблемы артиста: накопления актера и его супруги подходят к концу.