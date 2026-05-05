Депутат и глава комитета верхней палаты парламента Японии по изучению международных проблем Мунэо Судзуки выразил мнение, что Россия является великой державой. В ходе встречи с журналистами политик подчеркнул исключительную устойчивость страны, обладающей колоссальными ресурсами, сообщает РИА Новости.

Уровень самообеспечения продовольствием 100%. Или же есть энергоресурсы… Если так рассуждать, то у меня складывается ощущение, что Россия — великая держава и обладает силой, — отметил Судзуки.

По словам японского парламентария, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине, жизнь в российской столице сохраняет свой привычный ритм. Судзуки убежден, что обычный режим жизни в Москве наглядно свидетельствует о стабильном психологическом состоянии народа.

Ранее японский депутат констатировал, что антироссийские санкции, введенные при правительстве бывшего премьера Фумио Кисиды, нанесли ущерб только национальным интересам Токио. По мнению Судзуки, эти ограничения стали «негативным наследием», доставшимся от предыдущих властей.