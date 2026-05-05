День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 18:05

Японский политик назвал Россию великой страной

Японский депутат Судзуки назвал Россию великой державой после визита в Москву

Мунэо Судзуки Мунэо Судзуки Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутат и глава комитета верхней палаты парламента Японии по изучению международных проблем Мунэо Судзуки выразил мнение, что Россия является великой державой. В ходе встречи с журналистами политик подчеркнул исключительную устойчивость страны, обладающей колоссальными ресурсами, сообщает РИА Новости.

Уровень самообеспечения продовольствием 100%. Или же есть энергоресурсы… Если так рассуждать, то у меня складывается ощущение, что Россия — великая держава и обладает силой, — отметил Судзуки.

По словам японского парламентария, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине, жизнь в российской столице сохраняет свой привычный ритм. Судзуки убежден, что обычный режим жизни в Москве наглядно свидетельствует о стабильном психологическом состоянии народа.

Ранее японский депутат констатировал, что антироссийские санкции, введенные при правительстве бывшего премьера Фумио Кисиды, нанесли ущерб только национальным интересам Токио. По мнению Судзуки, эти ограничения стали «негативным наследием», доставшимся от предыдущих властей.

Азия
Япония
Россия
антироссийские санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Метил в депутаты: в Москве задержали распространителя детского порно
Мерц начал отрицать резкое ухудшение отношений с Трампом
Трамп «забыл» позвать Израиль на переговоры с Ираном
«Обрек страну на погибель»: в Киеве раскритиковали Зеленского за поездки
«Аэрофлот» ограничил количество пауэрбанков на одного пассажира
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.