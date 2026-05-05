Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе

В Московской области врачи достали гвоздь из головы пациента, инородное тело вошло в череп через глаз, передает региональный Минздрав. Рядом располагались крупные сосудистые сплетения, поэтому медикам Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского пришлось собрать консилиум.

Важно было действовать предельно аккуратно, для этого врачи провели консилиум <...>. После выработки тактики хирургического лечения офтальмологи удалили инородное тело и сделали ушивание рваной раны склеры — оболочки глазного яблока, — отметили в ведомстве.

В результате пациенту удалось сохранить и жизнь, и зрение. После стабилизации состояния мужчину выписали на амбулаторное лечение по месту жительства.

Ранее кемеровские врачи спасли 64-летнюю жительницу Прокопьевска с огромным тромбом в шее. Женщина обратилась к медикам с жалобой на одышку. По результатам УЗИ у нее выявили кровяной сгусток в яремной вене размером свыше шести сантиметров. Его полностью удалили за час. Уже через неделю после операции женщину выписали из больницы.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
