Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе Врачи спасли жителя Подмосковья, у которого гвоздь вошел в череп через глаз

В Московской области врачи достали гвоздь из головы пациента, инородное тело вошло в череп через глаз, передает региональный Минздрав. Рядом располагались крупные сосудистые сплетения, поэтому медикам Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского пришлось собрать консилиум.

Важно было действовать предельно аккуратно, для этого врачи провели консилиум <...>. После выработки тактики хирургического лечения офтальмологи удалили инородное тело и сделали ушивание рваной раны склеры — оболочки глазного яблока, — отметили в ведомстве.

В результате пациенту удалось сохранить и жизнь, и зрение. После стабилизации состояния мужчину выписали на амбулаторное лечение по месту жительства.

Ранее кемеровские врачи спасли 64-летнюю жительницу Прокопьевска с огромным тромбом в шее. Женщина обратилась к медикам с жалобой на одышку. По результатам УЗИ у нее выявили кровяной сгусток в яремной вене размером свыше шести сантиметров. Его полностью удалили за час. Уже через неделю после операции женщину выписали из больницы.