05 мая 2026 в 17:40

Суд вынес приговор по делу о ДТП с шестью погибшими под Пензой

Виновник ДТП с шестью погибшими под Пензой получил 6,5 года колонии-поселения

Мокшанский районный суд Пензенской области приговорил жителя Саратовской области к 6,5 года колонии-поселения за ДТП, в котором погибли шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Также ему назначено дополнительное наказание в виде запрета на управление транспортом.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью. К смягчающим наказание обстоятельствам суд отнес признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение морального вреда потерпевшим, состояние здоровья подсудимого и назначил наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на три года, — рассказали в суде.

Установлено, что мужчина 1972 года рождения признан виновным по части 5 статьи 264 УК РФ. В ходе разбирательства выяснено, что он двигался вне населенного пункта со скоростью свыше 90 км/ч, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате столкновения погибли пассажиры его автомобиля, возвращавшиеся с вахты, а также водитель встречной машины, его супруга и несовершеннолетний ребенок. Обстоятельства аварии были подробно исследованы в ходе судебного процесса.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в ДТП в Пензенской области. Региональное управление ГАИ сообщило, что среди жертв есть несовершеннолетний. Еще один пассажир госпитализирован. Авария произошла в пять утра 1 августа 2025 года на 575-м километре трассы М-5 «Урал» в Мокшанском районе. Там столкнулись машины Datsun on-DO и Chevrolet Epica. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

