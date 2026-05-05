05 мая 2026 в 18:46

Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Развитие событий вокруг Ирана свидетельствует о пробуксовке переговорного процесса по урегулированию ситуации, заявила представитель МИД России Мария Захарова. На этом фоне РФ обращается ко всем участникам с настоятельным призывом проявлять максимальную выдержку и сдержанность, передает пресс-служба ведомства.

С сожалением отмечаем, что развитие событий вокруг Ирана свидетельствует о пробуксовке переговорного процесса по урегулированию ситуации в зоне Персидского залива, — сказала Захарова.

По ее словам, необходимо не допустить рецидива насилия и нанесения ущерба гражданской инфраструктуре в результате ударов как по территории Ирана, так и по соседним арабским государствам. Дипломат подчеркнула, что в условиях сохраняющейся в регионе напряженной обстановки любое неосторожное действие может привести к возобновлению масштабной вооруженной конфронтации.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что конфликт США с Ираном может продлиться еще две-три недели, но основные цели кампании уже достигнуты. По его оценке, дальнейшее развитие событий приведет либо к заключению соглашения, либо к военному завершению противостояния.

