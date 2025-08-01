Жесткая авария привела к гибели пяти взрослых и ребенка В Пензенской области в результате ДТП погибли шесть человек

Шесть человек погибли в ДТП в Пензенской области, сообщает региональное управление ГАИ. Отмечается, что среди жертв есть несовершеннолетний. Еще один пассажир госпитализирован.

Авария произошла в пять утра на 575-м километре трассы М-5 «Урал» в Мокшанском районе. Там столкнулись машины Datsun on-DO и Chevrolet Epica. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Абинском районе Краснодарского края мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем, это привело к гибели трех человек. Трагедия случилась ночью, когда 22-летний водитель машины нарушил правила дорожного движения, не уступив путь мотоциклу. Погибли водитель и пассажир мотоцикла, а также женщина, находившаяся в автомобиле.

До этого на федеральной трассе Р-257 в Красноярском крае произошло серьезное дорожное происшествие, водитель большегруза JAC не справился с управлением и опрокинулся в придорожный кювет. Водитель погиб на месте до прибытия медиков. Находившийся в кабине пассажир успел выпрыгнуть из машины во время аварии, но получил травмы различной степени тяжести.