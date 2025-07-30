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30 июля 2025 в 12:22

Водитель большегруза погиб в страшном ДТП под Красноярском

Фото: t.me/gibdd124

Водитель большегруза JAC не справился с управлением и перевернулся в кювет в Красноярском крае, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на ГАИ. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

Смертельное ДТП произошло недалеко от поселка Слизнево на 23-м километре федеральной трассы Р-257. Грузовик направлялся из Красноярска в сторону Дивногорска.

В кабине вместе с водителем также находился пассажир, которому в момент аварии удалось выпрыгнуть из автомобиля. Мужчина получил травмы. Следователи совместно с сотрудниками Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в подмосковном Раменском водитель грузовика врезался в две легковые машины, остановившиеся из-за аварии на обочине. Погибли три человека, включая ребенка. ДТП случилось утром на 59-м километре автодороги М-5 «Урал».

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