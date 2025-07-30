Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 13:35

Одна ошибка на дороге привела к гибели трех человек

Три человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Фото: t.me/gibdd123region

В Абинском районе Краснодарского края мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем, это привело к гибели трех человек, сообщает местное управление ГИБДД. Трагедия случилась ночью, когда 22-летний водитель машины нарушил правила дорожного движения, не уступив путь мотоциклу.

Погибли водитель и пассажир мотоцикла, а также женщина, находившаяся в автомобиле. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, однако спасти пострадавших не удалось.

Ранее на федеральной трассе Р-257 в Красноярском крае произошло серьезное дорожное происшествие, водитель большегруза JAC не справился с управлением и опрокинулся в придорожный кювет. Водитель погиб на месте до прибытия медиков. Находившийся в кабине пассажир успел выпрыгнуть из машины во время аварии, но получил травмы различной степени тяжести.

В Куйбышевском районе Новосибирской области 67-летний водитель иномарки не справился с управлением на 14-м километре трассы К-04, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель скончался от полученных травм, а его 62-летняя пассажирка чудом осталась жива. Женщину с травмами доставили в ближайшее медицинское учреждение.

ДТП
происшествия
Краснодарский край
смерти
мотоциклы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цунами «закрыло» российский аэропорт
Политолог объяснил, зачем Трампу нужен быстрый ответ Путина на «ультиматум»
Над Барнаулом прошел ливень с градом и затопил улицы в нескольких районах
Крупный петербургский интернет-провайдер стал жертвой хакеров
На Украине заявили, что Зеленский раздражает Трампа
Силовики поймали на городском кладбище около 70 назойливых мигрантов
Лунный календарь на август 2025
В России вырос спрос на отдых в монастырях
Ученые перечислили продукты, повышающие риск рака легких на 41%
МИД пригрозил Болгарии ответом на объявление России «спонсором терроризма»
В Минцифры ответили на сообщения об обязательном использовании МАХ
Жителю Кузбасса удалили гигантскую опухоль весом 3,8 килограмма
В России резко выросло число пользователей ИИ-компаньонов
Политолог ответил, каким западным лидерам можно верить
Дешевле, чем кажется: эти советы помогут сделать ремонт бюджетно и быстро
Германии предрекли незавидную участь из-за пошлин Трампа
Во Франции объяснили, почему Украина стала «игрушкой НАТО»
Россияне не могут оплатить покупки из-за «поглупевших» касс в магазинах
Москвичей предупредили об ограничении движения по Садовому кольцу
В России продолжает падать средняя площадь квартир в новостройках
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.