Одна ошибка на дороге привела к гибели трех человек Три человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

В Абинском районе Краснодарского края мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем, это привело к гибели трех человек, сообщает местное управление ГИБДД. Трагедия случилась ночью, когда 22-летний водитель машины нарушил правила дорожного движения, не уступив путь мотоциклу.

Погибли водитель и пассажир мотоцикла, а также женщина, находившаяся в автомобиле. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, однако спасти пострадавших не удалось.

Ранее на федеральной трассе Р-257 в Красноярском крае произошло серьезное дорожное происшествие, водитель большегруза JAC не справился с управлением и опрокинулся в придорожный кювет. Водитель погиб на месте до прибытия медиков. Находившийся в кабине пассажир успел выпрыгнуть из машины во время аварии, но получил травмы различной степени тяжести.

В Куйбышевском районе Новосибирской области 67-летний водитель иномарки не справился с управлением на 14-м километре трассы К-04, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель скончался от полученных травм, а его 62-летняя пассажирка чудом осталась жива. Женщину с травмами доставили в ближайшее медицинское учреждение.