05 мая 2026 в 18:42

Тракторист погиб при ударе ВСУ по Белгородской области

Фото: Антон Вергун/РИА Новости
В селе Лаптевка Ракитянского округа погиб тракторист в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор Белгородского области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, мужчина скончался на месте.

Вновь у нас невосполнимая потеря… В районе села Лаптевка Ракитянского округа работающий в поле трактор подвергся атаке FPV-дрона. Погиб тракторист, — сообщил Гладков.

По словам губернатора, мужчина скончался от полученных травм на месте. Гладков выразил соболезнования семье и близким тракториста.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Белгород с применением двух беспилотников. Гладков рассказал, что в результате удара пострадали двое мирных жителей, в том числе 11-летний ребенок. Мальчик получил осколочное ранение лица — бригада скорой помощи отвезла его в детскую областную клиническую больницу.

До этого Гладков сообщил, что в Шебекино в результате целенаправленного удара Вооруженных сил Украины погибла мирная жительница. Атака была совершена с использованием FPV-дрона возле частного дома. Женщина скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

