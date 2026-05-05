05 мая 2026 в 16:42

ВСУ атаковали Белгород беспилотниками и ранили двух человек

Фото: МО РФ
Вооруженные силы Украины атаковали Белгород с применением двух беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в результате удара пострадали двое мирных жителей, в том числе 11-летний ребенок.

Город Белгород атакован двумя беспилотниками ВСУ. Ранены два мирных жителя, в том числе 11-летний ребенок, — говорится в сообщении.

Мальчик получил осколочное ранение лица — бригада скорой помощи везет его в детскую областную клиническую больницу. Раненную в ногу женщину направили в городскую больницу № 2 Белгорода.

На месте первого удара повреждены три легковых автомобиля. Второй беспилотник нанес урон инфраструктурному объекту. Оперативные службы работают на местах.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работает система ПВО, отражается атака беспилотных летательных аппаратов. По его словам, все службы приведены в состояние максимальной готовности, а их работу координирует городской оперативный штаб. Градоначальник призвал сочинцев и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
