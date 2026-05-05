Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?

Военный суд вынесет приговор женщине, которая работала в Следственном комитете посудомойкой и, как считает следствие, вербовала кадетов в террористы. Кто такая Александра Житенко, как она попала в СК РФ и вербовала учащихся?

Какой срок грозит вербовщице из СКР

Второй Западный окружной военный суд рассматривает дело Александры Житенко, которая работала посудомойкой в кадетском корпусе Следственного комитета России им. Александра Невского. Женщине предъявили целый ряд обвинений: участие в деятельности террористической организации; вербовка, подготовка и финансирование терроризма; организация террористических преступлений и вовлечение в преступное сообщество.

5 мая представитель гособвинения предложил приговорить Житенко к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и назначить штраф 1 млн рублей. Житенко не признает вину.

Оглашение приговора назначено на 6 мая.

Кто такая Александра Житенко, как она стала вербовщицей

По данным СМИ, Александре Житенко 53 года, она жительница Москвы. По образованию она учительница английского языка. Долго работала по специальности, но в конце 2010-х годов ушла из профессии. Матери сказала, что потеряла интерес к иностранным языкам.

Следствие считает, что уже в это время она присоединилась к движению «Артподготовка» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность в России запрещена), созданному в 2013 году оппозиционером Вячеславом Мальцевым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По окончании педагогической работы Житенко занялась неквалифицированным трудом: работала в прачечной, в начале 2022 года пекла блины в фастфуде. Ее коллеги в общепите в суде рассказали, что никто не понимал почему женщина занималась неквалифицированным трудом при наличии высшего образования. Затем Житенко устроилась посудомойкой на кухню кадетского корпуса Следственного комитета. Там она получила прямой доступ к учащимся, которые каждый день приходили дежурить на кухню.

Из материалов, озвученных обвинением, следует, что Житенко старалась наладить контакт с детьми: например, предлагала им денежные вознаграждения за наряды по кухне (которые они и так обязаны были отбывать). Некоторым она дополнительно платила за решение тестовых заданий ЕГЭ. Деньги она якобы получала в некоем «патриотическом кружке при библиотеке». Из показаний тети Житенко следует, что москвичка набрала кредитов на десятки тысяч рублей. Позже она утверждала, что связана с благотворительной организацией, связанной с Русской православной церковью.

Как Житенко вербовала кадетов СК РФ

Следствие указывает, что в 2023 году она стала предлагать кадетам новые задания, например, «выступить в ролике одной организации». На суде учащийся признал, что организацией была «Легион „Свобода России“» (ЛСР, организация признана террористической и запрещена в России).

Главным доказательством обвинения стали записи разговоров между Житенко и одним из кадетов, который регулярно встречался с ней в 2023 году. Их расшифровка занимает сотни страниц. Кадет рассказал, что посудомойка регулярно давала ему деньги за решение ЕГЭ и другие задания, например сбор информации об офицерах ВС РФ. Указывается, что она познакомила его с оппозиционными Telegram-каналами, дарила деньги «на подарок девушке» и иногда оставляла ночевать у себя дома — с утра они отправлялись забирать некие «закладки» на Кузьминское кладбище в Москве, известное как «цыганское кладбище».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С лета 2023 года Житенко начала подогревать интерес кадета к ЛСР. Она утверждала, что Telegram-канал террористической организации не блокируется якобы «потому что в нем 70–80% правды», а значит, читая его, нельзя перейти в оппозицию. Женщина предложила кадету вступить в ЛСР и наладить связь с лицами, признанными иностранными агентами, в том числе украинским журналистом Дмитрием Гордоном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Кадета она обучала основам конспирации, например подарила парик, чтобы он мог менять внешность.

На следственных записях кадет рассказывает, что Житенко прививала ему свои взгляды: например, в марте 2024 года утверждала, что теракт в «Крокус Сити Холле» был подготовлен и совершен якобы при поддержке российских спецслужб.

Житенко арестовали 25 июля 2024 года. По данным СМИ, показания на Житенко дал ФСБ один из активистов, решивших сотрудничать со следствием. Вместе с Житенко по делу проходят еще несколько человек, в том числе ведущий специалист структурного подразделения ОАО РЖД Алексей Демченко.

Читайте также:

ВСУ атакуют Москву 5 мая: сбитые БПЛА, закрытые аэропорты, угроза на 9 Мая

«Искандеры» разнесли цели в Полтаве и Запорожье: удары по Украине 5 мая

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 мая: где сбои в России