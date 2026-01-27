Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 10:10

Суд допросил экс-кадета по делу о терроризме

Суд допросил экс-кадета по делу вовлекавшей его в терроризм москвички

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Второй Западный окружной военный суд допросил бывшего кадета по делу москвички Александры Житенко, сообщает ТАСС. Отмечается, что ее обвиняют в вовлечении подростка в террористическую деятельность.

В ходе допроса в военном суде потерпевший, который на момент совершения Житенко преступлений террористической направленности являлся несовершеннолетним, ответил на все вопросы участников процесса и подробно рассказал об указанных в обвинительном заключении событиях, — рассказал собеседник агентства.

Согласно материалам дела, экс-кадет утверждал, что женщина, работавшая посудомойкой в кадетском корпусе, снабжала его литературой по минно-взрывному делу, обучению навыкам конспирации, созданию тайников и разведывательной работе. Также потерпевший заявил, что, исполняя поручения обвиняемой, они вместе посещали Кузьминское кладбище, где искали закладки, оставленные, как позднее оказалось, соратниками женщины по террористической организации.

Житенко обвиняют в участии в проукраинской террористической организации и вовлечении в ее деятельность одного из кадетов. Следствие считает, что она в рамках бесед с несовершеннолетним воспитанником формировала у него негативное отношение к участникам специальной военной операции и к представителям правоохранительных органов.

терроризм
кадеты
подростки
суды
