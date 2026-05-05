Стало известно, какое наказание просят для вербовщицы кадетов из Москвы Для вербовавшей кадетов в террористическую организацию москвички просят 20 лет

Гособвинение просит приговорить к 20 годам колонии москвичку Александру Житенко, которая обвиняется в вербовке для «Легиона „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в 2-м Западном окружном военном суде. Фигурантка пыталась вовлечь в организацию бывших воспитанников столичного кадетского корпуса, где работала посудомойщицей.

В ходе прений сторон в суде прокурор попросила окончательно приговорить Житенко к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, — сказала представитель суда.

Ранее сообщалось, что Житенко обвиняют в участии в проукраинской террористической организации и вовлечении в ее деятельность одного из кадетов. Следствие считает, что она в рамках бесед с несовершеннолетним воспитанником формировала у него негативное отношение к участникам специальной военной операции и к представителям правоохранительных органов.

До этого стало известно о задержании Житенко, которая работала посудомойщицей в Кадетском корпусе СКР имени Александра Невского в Москве. Ее арестовали по обвинению в причастности к движению «Артподготовка» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). В отношении нее планировалась комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.