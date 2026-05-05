05 мая 2026 в 19:30

Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки

Швеция впервые создаст службу внешней разведки

Мария Мальмер Стенергард Мария Мальмер Стенергард Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look PRess
Правительство Швеции объявило о решении создать первую в истории страны полноценную службу внешней разведки, которая начнет свою работу с января 2027 года. Как сообщила министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард, данный шаг связан с ростом внешних угроз и вступлением государства в НАТО.

Новая структура получит название UND и займется централизованным сбором, обработкой и анализом разведывательных данных о внешних угрозах, которые ранее были рассредоточены между различными ведомствами. Планируется, что служба будет работать в тесной связке с военной разведкой MUST, контрразведывательной Службой безопасности SAPO и Национальным управлением радиосвязи.

По замыслу властей, создание UND позволит Стокгольму лучше вписаться в разведывательные структуры НАТО. Бюджет нового ведомства составит 2,8 млрд шведских крон (22,7 млрд рублей), основная часть этих средств будет перераспределена из финансирования вооруженных сил страны.

Ранее сообщалось, что Австралия понесла экономические потери из-за деятельности иностранных спецслужб за 2024 финансовый год. Они составили 12,5 млрд австралийских долларов, что эквивалентно примерно $8 млрд американских.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
