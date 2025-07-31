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31 июля 2025 в 17:04

Названа сумма, которую Австралия потеряла из-за шпионажа

Ущерб от иностранных спецслужб в Австралии составил около $8 млрд за 2024 год

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Австралия понесла экономические потери из-за деятельности иностранных спецслужб за 2024 финансовый год. Они составили 12,5 млрд австралийских долларов, что эквивалентно примерно $8 млрд американских, передает ABC. Глава австралийской Службы разведки и безопасности Майк Берджесс в своем недавнем выступлении подчеркнул, что это «значительно преуменьшает» реальный ущерб, который несет страна.

Он подчеркнул, что за последние три года служба пресекла 24 крупных инцидента, связанных с шпионажем и иностранным вмешательством. По его словам, наибольшую активность на территории Австралии проявляют спецслужбы России, Китая и Ирана. Кроме того, Берджесс выразил обеспокоенность тем, что многие австралийские организации не осознают, что их конфиденциальная информация была украдена и использована в шпионских целях.

Ранее в Австралии провалились испытания первой ракеты-носителя, разработанной в стране за всю историю. Она рухнула спустя 14 секунд после запуска.

Правительство Австралии также объявило санкции против России, куда попали 37 физлиц и семь организаций. Среди них оказался певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и актер Вячеслав Манучаров.

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