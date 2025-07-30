Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 15:22

Запуск первой ракеты-носителя в истории Австралии обернулся провалом

В Австралии первая ракета-носитель Eris упала спустя 14 секунд после запуска

Фото: Wang Jiangbo/XinHua/Global Look Press

Первая ракета-носитель Eris, разработанная в Австралии, рухнула всего через 14 секунд после запуска, сообщила компания Gilmour Space Technologies в соцсети X. Запуск состоялся утром 30 июля с космодрома Боуен, расположенного на севере Квинсленда.

В сообщении компании отметили, что Eris стала первой орбитальной ракетой, запущенной с австралийской территории. Несмотря на кратковременный полет, команда успешно собрала данные о запуске и теперь сосредоточится на подготовке ко второму тестовому пуску.

Хотя ракета не смогла завершить полет и упала рядом со стартовой площадкой, Gilmour Space Technologies расценила испытание как успешное, поскольку ракета поднялась в воздух. Глава компании Адам Гилмор заявил, что даже такой результат будет считаться успехом. На борту ракеты находился лишь символический груз — банка пасты Vegemite на основе дрожжевого экстракта, популярного в Австралии.

Компания Gilmour Space Technologies была основана в 2015 году и изначально планировала провести первый запуск своей ракеты в 2023 году. Однако сроки были перенесены из-за задержек с получением необходимых разрешений от регуляторов. Финансирование компании осуществляется частными инвесторами, и в июле она также получила господдержку. Ракета Eris использует гибридное твердожидкое топливо, ее высота составляет 23 метра, а масса полезной нагрузки — 300 килограммов.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на солнечно-синхронную орбиту два гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М». В Роскосмосе сообщили, что запуск состоялся на космодроме Восточный.

Австралия
ракеты
испытания
запуски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пропавшая в Пакистане биатлонистка три года назад потеряла парня горах
Питбайкеры подрались с пенсионеркой и залили ее сына перцовкой
Дед отнял у внука игрушечный пистолет и ограбил магазин
В окружении Дибровых высказались об их разводе
Медбрат пытался изнасиловать 90-летнюю пациентку после приема ванны
Майкл Джексон: биография и тайны короля поп-музыки
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 30 июля, фото и видео
Школьница родила ребенка во время землетрясения на Камчатке
Россиянам рассказали, как мошенники подделывают голоса
«Шпионское ПО»: в Госдуме поддержали блокировку Speedtest
Украинские военные ударили по площадке и ранили детей
Пара стала жертвой ужасающего преступления банды мигрантов
В МИД РФ рассказали, в кого превратились главы стран ЕС
«Недостаточно поставить антивирус»: инженер о борьбе бизнеса с кибератаками
Берлинцев лишили традиционного новогоднего шоу у Бранденбургских ворот
СБУ заявила о задержании двух «российских кротов» в украинской армии
Житель Одессы «сменил пол», чтобы выбраться с Украины
Apple попросила Минюст США не участвовать в создании iPhone
Дома проживавших в них цыган сгорели дотла в Самаре
Тысячи поклонников Оззи Осборна собрались проводить его в последний путь
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.