Запуск первой ракеты-носителя в истории Австралии обернулся провалом

Первая ракета-носитель Eris, разработанная в Австралии, рухнула всего через 14 секунд после запуска, сообщила компания Gilmour Space Technologies в соцсети X. Запуск состоялся утром 30 июля с космодрома Боуен, расположенного на севере Квинсленда.

В сообщении компании отметили, что Eris стала первой орбитальной ракетой, запущенной с австралийской территории. Несмотря на кратковременный полет, команда успешно собрала данные о запуске и теперь сосредоточится на подготовке ко второму тестовому пуску.

Хотя ракета не смогла завершить полет и упала рядом со стартовой площадкой, Gilmour Space Technologies расценила испытание как успешное, поскольку ракета поднялась в воздух. Глава компании Адам Гилмор заявил, что даже такой результат будет считаться успехом. На борту ракеты находился лишь символический груз — банка пасты Vegemite на основе дрожжевого экстракта, популярного в Австралии.

Компания Gilmour Space Technologies была основана в 2015 году и изначально планировала провести первый запуск своей ракеты в 2023 году. Однако сроки были перенесены из-за задержек с получением необходимых разрешений от регуляторов. Финансирование компании осуществляется частными инвесторами, и в июле она также получила господдержку. Ракета Eris использует гибридное твердожидкое топливо, ее высота составляет 23 метра, а масса полезной нагрузки — 300 килограммов.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на солнечно-синхронную орбиту два гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М». В Роскосмосе сообщили, что запуск состоялся на космодроме Восточный.