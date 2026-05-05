05 мая 2026 в 17:43

«Комбикорм и вода через стекловату»: пленный рассказал, что творится в ВСУ

Пленный боец ВСУ Кучинский рассказал, что ел комбикорм и пил воду из стекловаты

Фото: Социальные сети
Сдавшийся в плен боец ВСУ Александр Кучинский рассказал, что, находясь в окружении, питался вместе с сослуживцами комбикормом и пил дождевую воду, собранную через стекловату. По его словам, которые приводит пресс-служба Министерства обороны России, все, кто с ним был в тот момент, не хотели воевать.

Последние две недели вообще ничего не ели, кроме комбикорма. В кормушках у свиней он был, пытались варить хотя бы как-нибудь и кушать. Под крышей ангара был слой стекловаты, воду добывали через стекловату. Плохо было, кто со мной был — никто не хочет воевать, — признался Кучинский.

Солдат добавил, что в армию он попал случайно. Кучинский возвращался с работы на велосипеде, когда его заметили сотрудники ТЦК, пробили по базе и забрали на фронт, заявив, что он в розыске. Подготовка длилась всего 52 дня. По словам пленного, он добровольно сдался, услышав в ангаре русские голоса, и отметил гуманное отношение российских военных.

Ранее сдавшийся в плен российским военным стрелок 119-й бригады теробороны ВСУ Николай Розбицкий рассказал, что родственники мобилизованных помогали им сбегать с учебных сборов на Украине. По его словам, призывники брали телефон якобы для звонка домой, договаривались о встрече с родными и уходили к трассе, где их уже ждала машина.

