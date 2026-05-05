05 мая 2026 в 19:03

«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия

Летчик Попов: Россия может использовать «Орешник», если Киев нарушит перемирие

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Россия может применить «Орешник» и «Искандеры» в случае нарушения Украиной перемирия 8–9 мая, предположил в беседе с MK.RU военный эксперт генерал-майор авиации Владимир Попов. Эксперт также допустил использование «Кинжалов». Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

У нас несколько «Орешников» наверняка найдется для центра Киева. Мы также можем использовать ракеты «Искандер»: у нас есть пусковые позиции, откуда они достанут. Полетят также «Кинжалы». <...> Четыре мощных ракеты превратят центр Киева в пепелище. Не исключено, что могут поднять один или два Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22. Это тоже нехилый удар, — отметил Попов.

Ранее итальянские журналисты заявили, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удар по параду в Москве 9 Мая говорят об отчаянном положении Киева. По словам аналитиков, украинское правительство надеется продлить боевые действия путем опасных провокаций.

До этого сообщалось, что Зеленский сбежит из Киева на 9 Мая, если ВСУ решат нарушить двухдневное перемирие с Россией. В частности, военный эксперт полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что глава государства может тщательно спрятаться во Львовской области.

