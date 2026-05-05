05 мая 2026 в 17:48

«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам

Евросоюз и Украина создают альянс по беспилотникам с целью дестабилизировать ситуацию внутри России, заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. По его словам, из-за неудач ВСУ на фронте Киев с Западом выбрали новую стратегию — запугивание мирных граждан РФ.

Безусловно, для нас это (создание альянса ЕС и Украины. — NEWS.ru) новый вызов. Они хотят объединить боевой опыт ВСУ по применению дронов и защите от них с возможностями научного потенциала Европы по созданию принципиально новых беспилотных систем. За счет этого они хотят добиться превосходства над Россией, а затем задействовать производственные мощности Европы для того, чтобы этими новыми системами создать проблемы для России. В первую очередь дестабилизировать ситуацию внутри страны, то есть запугивать общество своими атаками, — отметил Сивков.

Он подчеркнул, что Европа неспособна быстро нарастить производство снарядов, танков, артиллерии или боевых самолетов. Однако, по его словам, беспилотники, которые стоят на стыке гражданской и военной продукции, в ЕС могут сделать довольно быстро.

Европейцы хотят превысить возможности нашей страны по отражению их ударов, что, по их мнению, вызовет серьезный коллапс в обществе. Как нам этому противостоять? Выполнить цели СВО, разгромить противника на Украине, проведя стратегическую наступательную операцию, — заключил Сивков.

Ранее в пресс-службе Еврокомиссии заявили, что ЕС и Украина создают альянс по беспилотным летательным аппаратам (EU-Ukraine Drone Alliance). В настоящее время проводится прием заявок на вступление в число учредителей организации.

Яна Стойкова
