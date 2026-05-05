Евросоюз и Киев решили объединить силы в сфере дронов Еврокомиссия сообщила о создании альянса по беспилотникам с Украиной

Европейский союз и Украина создают альянс по беспилотным летательным аппаратам (EU-Ukraine Drone Alliance), сообщили в пресс-службе Еврокомиссии. В настоящее время проводится прием заявок на вступление в число учредителей организации.

В ЕК пояснили, что укрепление европейского потенциала в области БПЛА и противодействия им должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины. Цель первого конкурса — отбор членов-учредителей, которые сформируют совет, определяющий приоритеты альянса.

Ожидается, что новая структура объединит производителей, стартапы и конечных пользователей из стран ЕС и Украины. В Еврокомиссии добавили, что недавние «нарушения воздушного пространства» государств — членов ЕС продемонстрировали необходимость создания современного европейского потенциала противодействия беспилотникам.

