Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами

Представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев высоко оценили опыт России в организации работы с беженцами и созданную для них инфраструктуру, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. В своем канале на платформе МАКСа она подвела итоги встречи с главой представительства УВКБ ООН в РФ и Белоруссии Арманом Арутюняном.

Представители УВКБ ООН отмечают наработанный положительный опыт Российской Федерации в организации работы с беженцами и переселенцами, — сказала она.

Москалькова отметила, что с 2022 года, когда был подписан Меморандум о сотрудничестве, сотрудники аппарата и представители ООН совместно посетили 63 пункта временного размещения по всей России. В УВКБ ООН, по словам омбудсмена, отдельно выделили российские подходы к обеспечению переселенцев бесплатными лекарствами, доступом к образованию и другим социальным услугам.

Ранее Москалькова заявила, что большая часть беженцев с Украины приняли российское гражданство и проживают в пунктах временного размещения. Она отметила поддержку верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по вопросу возвращения курских мирных жителей в Россию, которые находились в заложниках в Сумской области Украины.