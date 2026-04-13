Москалькова рассказала о судьбе беженцев с Украины

Большая часть беженцев с Украины приняли российское гражданство и проживают в пунктах временного размещения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. В своем аккаунте в МАХ она отметила поддержку Тюрка по вопросу возвращения курских мирных жителей в Россию, которые находились в заложниках в Сумской области Украины.

Проинформировала о нашей работе совместно с органами власти по защите прав беженцев с Украины, большая часть которых приняли российское гражданство и проживают на данный момент в пунктах временного размещения, — написала омбудсмен.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о почти 600 обращениях от граждан РФ и Украины, желающих переехать в Россию из-за политических репрессий со стороны Киева. По ее словам, людей преследуют за пророссийскую позицию, «оправдание агрессии» и «сепаратизм».

До этого Москалькова заявила, что на Украине остаются российские граждане, подвергнутые репрессиям за пророссийские убеждения, среди которых священники, журналисты и правозащитники. Омбудсмен уточнила, что сейчас ведутся переговоры об их возвращении.