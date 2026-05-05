Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка

Даже покупка квартиры у добросовестного банка может обернуться многолетними судами — особенно если в ней прописаны несовершеннолетние или речь идет об общем имуществе дома, рассказал NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро Антон Палюлин. В особо тяжелых случаях можно лишиться и вложенных денег, и самого жилья, отметил он.

Самый значительный из рисков — наличие зарегистрированных в квартире жильцов или обременений, которые не были своевременно сняты. Если квартира находится в залоге у банка и в ней зарегистрированы третьи лица, выселить некоторых из них (несовершеннолетних, убывших в армию или в места лишения свободы) после покупки будет крайне сложно, — сказал Палюлин.

Другой серьезный риск, по словам юриста, — это продажа имущества, которое не могло быть передано в залог. Он напомнил, что Верховный суд РФ в ноябре 2024 года разъяснил: сделки по отчуждению или залогу общедомового имущества (чердаков, подвалов, коммуникаций) являются ничтожными, а не просто оспоримыми. В результате покупатель квартиры в таком доме может столкнуться с оспариванием прав на общее имущество, добавил эксперт.

В особо жестких сценариях, предупредил Палюлин, речь идет о делах о банкротстве банков. Если выяснится, что кредитная организация не имела права реализовывать залоговое жилье, которое является единственным для должника, покупателю придется освободить квартиру — и ждать возврата денег годами.

Чтобы избежать таких последствий, эксперт советует обязательно проверять выписку из ЕГРН, реестр уведомлений о залоге (для авто), справки об отсутствии долгов и зарегистрированных лицах, а также требовать акт осмотра предмета залога.

Ранее корпоративный юрист Юлия Бондаренко рассказала, что обманутому дольщику при банкротстве строительной компании необходимо попасть в реестр кредиторов, чтобы не потерять собственные средства. По ее словам, для успешного включения в списки необходимо оперативно собрать пакет документов: договор долевого участия или жилищно-строительного кооператива, квитанции об оплате, акты сверки и переписку с застройщиком.