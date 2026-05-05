День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 18:40

Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка

Юрист Палюлин: покупка залоговой квартиры у банка грозит потерей денег и жилья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Даже покупка квартиры у добросовестного банка может обернуться многолетними судами — особенно если в ней прописаны несовершеннолетние или речь идет об общем имуществе дома, рассказал NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро Антон Палюлин. В особо тяжелых случаях можно лишиться и вложенных денег, и самого жилья, отметил он.

Самый значительный из рисков — наличие зарегистрированных в квартире жильцов или обременений, которые не были своевременно сняты. Если квартира находится в залоге у банка и в ней зарегистрированы третьи лица, выселить некоторых из них (несовершеннолетних, убывших в армию или в места лишения свободы) после покупки будет крайне сложно, — сказал Палюлин.

Другой серьезный риск, по словам юриста, — это продажа имущества, которое не могло быть передано в залог. Он напомнил, что Верховный суд РФ в ноябре 2024 года разъяснил: сделки по отчуждению или залогу общедомового имущества (чердаков, подвалов, коммуникаций) являются ничтожными, а не просто оспоримыми. В результате покупатель квартиры в таком доме может столкнуться с оспариванием прав на общее имущество, добавил эксперт.

В особо жестких сценариях, предупредил Палюлин, речь идет о делах о банкротстве банков. Если выяснится, что кредитная организация не имела права реализовывать залоговое жилье, которое является единственным для должника, покупателю придется освободить квартиру — и ждать возврата денег годами.

Чтобы избежать таких последствий, эксперт советует обязательно проверять выписку из ЕГРН, реестр уведомлений о залоге (для авто), справки об отсутствии долгов и зарегистрированных лицах, а также требовать акт осмотра предмета залога.

Ранее корпоративный юрист Юлия Бондаренко рассказала, что обманутому дольщику при банкротстве строительной компании необходимо попасть в реестр кредиторов, чтобы не потерять собственные средства. По ее словам, для успешного включения в списки необходимо оперативно собрать пакет документов: договор долевого участия или жилищно-строительного кооператива, квитанции об оплате, акты сверки и переписку с застройщиком.

Экономика
Россия
банки
имущество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Метил в депутаты: в Москве задержали распространителя детского порно
Мерц начал отрицать резкое ухудшение отношений с Трампом
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.