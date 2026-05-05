День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 19:35

Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг

В Госдуме предложили удвоить штраф перевозчикам за овербукинг

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили увеличить в два раза штраф перевозчикам за овербукинг, передает РИА Новости. Соответствующее обращение с инициативой было направлено министру транспорта Андрею Никитину.

Парламентарии также предложили обязать перевозчиков выплачивать пассажиру автоматическую компенсацию в размере 50% от суммы назначенного штрафа. По словам депутатов, отказы в перевозке из-за сверхбронирования часто квалифицируют по статье 14.4 КоАП РФ, согласно которой штраф для юридических лиц составляет до 30 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 50 тыс.

В обращении отмечается, что даже при отказе нескольким пассажирам общий размер штрафа несопоставим с последствиями для граждан и экономическим эффектом для перевозчика. Депутаты считают необходимым проработать вопрос об увеличении административного штрафа за указанное нарушение в два раза по сравнению с действующими санкциями, с установлением расчета ответственности по каждому пассажиру, которому отказано в перевозке.

Авторы инициативы предложили закрепить, что автоматическая компенсация должна выплачиваться независимо от возврата стоимости билета, предоставления альтернативной перевозки и обслуживания в аэропорту. Также важно сохранить за пассажиром право на возмещение фактически понесенных убытков, компенсацию морального вреда и иные предусмотренные законом выплаты.

Ранее адвокат Алексей Лунев заявил NEWS.ru, что получить денежную компенсацию за овербукинг можно через суд. По его словам, сумма выплаты будет небольшой. Он отметил, что для возмещения морального вреда пострадавшему придется доказывать, что из-за недопуска на рейс у него сорвалась туристическая поездка или деловая встреча.

Общество
Россия
Новые люди
овербукинг
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.