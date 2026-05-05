Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили увеличить в два раза штраф перевозчикам за овербукинг, передает РИА Новости. Соответствующее обращение с инициативой было направлено министру транспорта Андрею Никитину.

Парламентарии также предложили обязать перевозчиков выплачивать пассажиру автоматическую компенсацию в размере 50% от суммы назначенного штрафа. По словам депутатов, отказы в перевозке из-за сверхбронирования часто квалифицируют по статье 14.4 КоАП РФ, согласно которой штраф для юридических лиц составляет до 30 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 50 тыс.

В обращении отмечается, что даже при отказе нескольким пассажирам общий размер штрафа несопоставим с последствиями для граждан и экономическим эффектом для перевозчика. Депутаты считают необходимым проработать вопрос об увеличении административного штрафа за указанное нарушение в два раза по сравнению с действующими санкциями, с установлением расчета ответственности по каждому пассажиру, которому отказано в перевозке.

Авторы инициативы предложили закрепить, что автоматическая компенсация должна выплачиваться независимо от возврата стоимости билета, предоставления альтернативной перевозки и обслуживания в аэропорту. Также важно сохранить за пассажиром право на возмещение фактически понесенных убытков, компенсацию морального вреда и иные предусмотренные законом выплаты.

Ранее адвокат Алексей Лунев заявил NEWS.ru, что получить денежную компенсацию за овербукинг можно через суд. По его словам, сумма выплаты будет небольшой. Он отметил, что для возмещения морального вреда пострадавшему придется доказывать, что из-за недопуска на рейс у него сорвалась туристическая поездка или деловая встреча.